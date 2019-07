Die legendäre Uhr im Volksparkstadion. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die legendäre HSV-Stadionuhr ist aus dem Hamburger Volksparkstadion entfernt worden. Die Uhr hatte bis zum Abstieg der Hanseaten im Mai 2018 die Dauer der Bundesliga-Zugehörigkeit des HSV und danach die Zeitspanne der Vereinsexistenz des 1887 gegründeten Clubs angezeigt.



An der Stelle, an der bisher die Uhr hing, sind nun die GPS-Koordinaten des Volksparkstadions angebracht, berichtete die "Bild". Die Saison beginnt für den HSV am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98.