Walpurgisnacht im Harz. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Im Harz haben sich rund um den Brocken wieder Hexen und Teufel getroffen. Nach Schätzungen des Tourismusverbandes schwangen bei Walpurgis-Festen in mehr als 20 Orten Zehntausende in schaurigen Kostümen ihre Mistgabeln und Besen.



Die Walpurgis-Feiern gehen auf heidnische Frühlingsfeste zurück. Der Name leitet sich von der heiligen Walburga ab, deren Heiligsprechung am 1. Mai gefeiert wurde. Die Walpurgisnacht war die Vigilfeier. Literarisch bekannt wurden die Feiern durch Goethes "Faust".