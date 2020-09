Polizei-Blaulicht.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild/Archiv

Zu lange auf dem Klo gewesen? Die Frage nach der Verfügbarkeit des stillen Örtchens hat in der Damentoilette eines Schnellrestaurants im Hauptbahnhof Hannover eine Prügelei zweier junger Frauen verursacht. Eine 32-Jährige sei wohl zu lange in der Kabine geblieben, so die Bundespolizei. So habe das zumindest ein "leicht angespanntes 16-jähriges Mädchen" empfunden.



Sie klopfte demnach mehrfach an die Tür und forderte zur Eile auf. Daraufhin stürmte die 32-Jährige aus der Kabine und griff das Mädchen an.