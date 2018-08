Donald Trump im Weißen Haus. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin im Herbst in Washington treffen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte auf Twitter mit, Putin werde im Herbst in die US-Hauptstadt eingeladen.



Trump hatte Kritik an dem Gipfel mit Putin in Helsinki zurückgewiesen und geschrieben: "Ich freue mich auf unser zweites Treffen, ... um einige der vielen diskutierten Themen umzusetzen." Trump steht wegen seiner Aussagen von Helsinki in den USA heftig in der Kritik.