Erster Wasserstoff-Zug in Hessen. Quelle: Arne Dedert/dpa

Wasserdampf statt Abgase: In immer mehr Bundesländern sollen Dieselloks durch umweltfreundliche Wasserstoffzüge ersetzt werden. Erstmals ist nun auch in Hessen ein Nahverkehrszug unterwegs gewesen, der von einer Brennstoffzelle angetrieben wurde.



Der vom Hersteller Alstom im niedersächsischen Salzgitter gebaute Zug startete eine Demonstrationsfahrt von Wiesbaden nach Frankfurt. Hintergrund ist eine europaweite Ausschreibung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, der Dieselloks ersetzen will.