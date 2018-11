Die Insel North Sentinel in der Andamanen-See.

Quelle: Gautam Singh/AP/dpa

Auf einer abgelegenen Insel im Indischen Ozean haben Ureinwohner nach Angaben der Polizei einen Mann aus den USA getötet. Fischer brachten den 27-Jährigen in die Nähe der für Außenstehende verbotenen indischen Insel North Sentinel in der Andamanen-See, wie ein Polizeisprecher sagte.



Anschließend beobachteten sie demnach, wie der Mann in einem Kanu zur Insel fuhr, dort von Mitgliedern des indigenen Stammes der Sentinelesen mit Pfeilen beschossen und über den Sand gezogen worden sei.