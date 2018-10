Außenminister Heiko Maas (SPD) im Bundestag. Archivbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Außenminister Heiko Maas will alle diplomatischen Hebel in Bewegung setzen, um den INF-Vertrag zur atomaren Abrüstung vor der einseitigen Aufkündigung durch die USA zu retten. "Dieses Abkommen berührt lebenswichtige Interessen Europas", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



"Wir werden das Thema in der Nato ganz oben auf die Tagesordnung setzen", kündigte Maas an. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, aus dem Vertrag aussteigen zu wollen.