Trauerzug für Soleimani und Milizenführer al-Muhandis

Quelle: Reuters

Tausende Iraker haben in der irakischen Hauptstadt Bagdad an einem Trauerzug für den iranischen Elite-General Ghassem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis teilgenommen. Sie skandierten "Tod für Amerika", wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete.



Soleimani und al-Muhandis waren in der Nacht zum Freitag durch einen US-Drohnenangriff nahe des Flughafens von Bagdad getötet worden. Im Anschluss an den Trauerzug ist ein Staatsbegräbnis in Bagdad geplant.