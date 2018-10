Fragmente der Qumran-Rollen in Jerusalem. Quelle: Shai Halevi/Shai Halevi courtesy of the Israel Antiquities Authority/dpa

Nach der Entdeckung gefälschter Fragmente der Qumran-Schriftrollen in den USA betont Israel die Echtheit seiner Artefakte. Die Qumran-Rollen mit Bibeltexten seien durch Untersuchungen auf ein Alter von rund 2.000 Jahren datiert worden, bestätigte die israelische Altertumsbehörde. Sie sind im Israel-Museum in Jerusalem zu sehen.



Das Bibelmuseum in Washington hatte fünf Fragmente aus seiner Ausstellung entfernt. Sie wiesen Merkmale auf, die einem antiken Ursprung widersprächen.