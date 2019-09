Greta sowie die anderen Kinder und Jugendlichen aus zwölf Ländern werfen den UN-Mitgliedsstaaten vor, nicht genug gegen den Klimawandel zu unternehmen. Dadurch würden Kinderrechte verletzt, auf die sich die internationale Staatengemeinschaft in der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet habe. "Die Staats- und Regierungschefs der Welt versagen dabei, die Rechte der Kinder zu beschützen, indem sie weiter nichts gegen die Klimakrise unternehmen", sagte Thunberg bei einer Pressekonferenz in New York.