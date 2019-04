Es gibt in ganz Europa eine Wohnungskrise. Wir brauchen von Palermo bis Potsdam schnell mehr sozialen Wohnraum. Justizministerin Katarina Barley

Barley beklagte, sozialer Wohnungsbau scheitere auch immer wieder an den strengen europäischen Wettbewerbsregeln. "Diese müssen gelockert werden, damit wir mit öffentlichem Geld eine stärkere soziale Durchmischung von Wohnquartieren erreichen können."



Außerdem sollten Kommunen, die bei Neubauprojekten eine Quote von mindestens 30 Prozent sozial geförderter Wohnungen am Wohnraum erreichen, höhere Zuschüsse aus den EU-Strukturfonds erhalten. Die Ministerin machte sich damit einige Forderungen der neuen europäischen Bürgerinitiative "Housing for All" zu eigen, die binnen eines Jahres eine Million Unterschriften sammeln will, um die EU-Kommission zum Handeln aufzufordern.