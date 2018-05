Finanzminister Scholz wird in Kanada erwartet. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Der Zollstreit der USA mit anderen Industrienationen und die Folgen des US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit Iran dominieren das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Gruppe im kanadischen Whistler. Zum Start der zweitägigen Konferenz am Morgen wird Olaf Scholz unter anderem mit seinem US-Amtskollegen Steven Mnuchin zusammentreffen.



In den Gesprächen soll es ferner um Möglichkeiten gehen, finanzielle Polster für die Kosten von Stürmen in Folge des Klimawandels abzusichern.