So unterschiedlich die Charaktere waren, so verschieden sollten auch ihre ägyptischen Gastgeber sein. Mit ihnen verbringen sie die zehn Tage, werden in ihren Alltag eingeführt, lernen Familie und Freunde und die Hauptstadt Kairo kennen. "Ich wollte ein Bild verschiedener Typen von Ägyptern finden, von weltlicher bis religiöser Ansicht", erklärt Mounib. So wurde beispielsweise für den Prediger eine streng muslimisch lebende Familie ausgewählt. "Das war mein Lieblingspaar. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind. Sie waren spiegelbildlich", schmunzelt Mounib über die Zusammenstellung.