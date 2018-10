Die Burmesische Sternschildkröte kommt nur noch in Myanmar vor. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Seltener Nachwuchs im Kölner Zoo: Sechs junge Burmesische Sternschildkröten sind dort in den vergangenen Wochen zur Welt gekommen. Es sei der erste Zoo in Deutschland, dem eine Nachzucht dieser vom Aussterben bedrohten Art gelungen sei, teilte ein Sprecher mit.



Die Sternschildkröte komme in der Natur nur noch in Zentral-Myanmar vor. Die sechs Jungen waren bei der Geburt etwa vier Zentimeter lang und wogen 20 Gramm. Ausgewachsen erreicht diese Landschildkrötenart durchschnittlich 30 Zentimeter.