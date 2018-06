Ein WHO-Mitarbeiter wird im Kongo gegen Ebola geimpft. Archivbild Quelle: Sam Mednick/AP/dpa

Im Kampf gegen das gefährliche Ebola-Virus im Kongo sind mehr als 1.000 Menschen geimpft worden. In der Millionenstadt Mbandaka hätten mehr als 500 Menschen die Impfung erhalten, teilten die Behörden mit. Auch in den Regionen Bikoro und Iboko wurde die Schutzimpfung, insbesondere für Gesundheitspersonal und Kontakte von Infizierten, durchgeführt.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte sich zuletzt "vorsichtig optimistisch" gezeigt, dass eine größere Katastrophe abgewendet werden kann.