Franz Kamphaus mit seinem Nachfolger. Archivbild

Quelle: Harald Tittel/dpa

Der Limburger Altbischof Franz Kamphaus hat in einem Missbrauchsfall um einen ehemaligen Priester eigene "schwere Schuld" eingeräumt. In einer vom Bistum Limburg veröffentlichten persönlichen Erklärung betonte Kamphaus, ihn belaste seit langem der Fall des mittlerweile entlassenen Wolfdieter W.



Dieser war Mitte der 1980er Jahre aus dem Bistum Würzburg ins Bistum Limburg gekommen - und wieder kam es zu Missbrauch. In diesem Fall hätte er selbst entschiedener "durchgreifen müssen", erklärte der 87-jährige Kamphaus.