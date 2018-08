Die Migranten befinden sich jetzt schon drei Wochen auf dem Meer. Quelle: Olmo Calvo/AP/dpa

Trotz Zustimmung der tunesischen Regierung darf ein Schiff mit 40 Migranten nach Wochen im Mittelmeer nicht am Festland anlegen. Die Flüchtlinge waren am 13. Juli mit einem Boot von der libyschen Küste aufgebrochen und von dem Versorgungsschiff "Sarost 5" aufgenommen worden.



Der tunesische Rote Halbmond berichtete, er erwarte das Schiff am Mittwoch in Zarzis. Die Behörden hätten der Hilfsorganisation mitgeteilt, dass dann alle verwaltungstechnischen Vorbereitungen abgeschlossen seien.