Starke Regenfälle haben viele Straßen beschädigt. Quelle: Altaf Qadri/AP/dpa

Heftiger Monsunregen hat im Norden Indiens mindestens 45 Menschen das Leben gekostet. Die meisten der Toten im Bundesstaat Uttar Pradesh habe es in den Bezirken Sahranpur and Agra gegeben. Das teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. Die Menschen seien meist durch eingestürzte Wände und Häuser sowie Stromschläge getötet worden.



Die Monsunzeit dauert in Indien von Juni bis September. Für die Landwirtschaft ist der Regen unverzichtbar, doch kann er große Zerstörung anrichten.