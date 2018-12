Unglücksursache war vermutlich technisches Versagen.

Quelle: Flavio Loscalzo/ANSA/AP/dpa

In Pioltello, einem Vorort von Mailand, hat sich am Donnerstagmorgen ein schweres Zugunglück ereignet. Drei Menschen starben, rund 100 weitere wurden verletzt. Der Regionalzug der Bahngesellschaft Trenord war auf dem Weg vom norditalienischen Cremona zum Bahnhof Porta Garibaldi in Mailand.



Ein Wagen kollidierte mit mehreren Strommasten neben der Strecke, nachdem einige Räder des Zuges schon rund zwei Kilometer vorher aus den Schienen gesprungen waren, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.