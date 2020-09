Ein türkischer Soldat lotst einen Panzer an der syrischen Grenze.

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Die Türkei wird ihre Offensive in Syrien nach Angaben eines Beraters von Präsident Recep Tayyip Erdogan bald starten. Das türkische Militär werde zusammen mit der oppositionellen Freien Syrischen Armee in Kürze die türkisch-syrische Grenze überschreiten, twitterte Fahretti Altun.



Seit dem US-Rückzug aus Nordsyrien wird mit einer Offensive der Türkei gerechnet. Sie will auf syrischem Territorium eine sogenannte Sicherheitszone schaffen und fordert den Abzug der lange mit den USA verbündeten Kurdenmiliz YPG.