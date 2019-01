Zehntausende haben das Flüchtlingslager in Maiduguri erreicht.

Quelle: Kristin Palitza/dpa

Zehntausende Menschen sind im Nordosten Nigerias als Folge neuer Kämpfe zwischen Streitkräften und der islamistischen Terrororganisation Boko Haram auf der Flucht. Die Kämpfe begannen laut den Vereinten Nationen am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Stadt Baga am Tschadsee.



Mehr als 30.000 Menschen seien in den zumeist überfüllten Lagern in der Stadt Maiduguri angekommen. Boko Haram terrorisiert bereits seit 2009 den verarmten Nordosten Nigerias und angrenzende Gebiete.