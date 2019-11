Feuerwehrleute löschen einen brennenden Lastwagen.

Quelle: -/Vigili del Fuoco/dpa

In einem Autobahntunnel im Nordwesten Italiens ist am Dienstag ein Lastwagen in Brand geraten. 32 Menschen seien mit Rauchvergiftungen in zwei Krankenhäuser gebracht worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa.



Die meisten von ihnen hätten in einem Bus gesessen, der hinter dem Lastwagen fuhr. Der Brand ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr auf der A10 in der Nähe von Spotorno in Richtung Genua (Ligurien). Die Brandursache war noch unklar. Der Fahrer des Lastwagens blieb laut Ansa unverletzt.