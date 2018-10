Quelle: imago

Ein Häftling ist in Österreich durch die offene Tür eines Gefängnisses geflohen. Dem Mann sei in einem Nebengebäude der Haftanstalt die Fußfessel abgenommen worden. Bei dem Betreten der Justizvollzugsanstalt habe der Mann die Gelegenheit genutzt und sei durch die offene Tür geflüchtet, erklärte ein JVA-Sprecher.



Der Vorfall passierte bereits am Montag. Bisher wurde der Mann nicht gefunden. Die Bürger müssten sich aber keine Sorgen machen, der Geflohene gilt nicht als gewalttätig.