Nach der Hitze, das Donnerwetter: vielerorts kann es gewittern. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach der Hitze der vergangenen Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vielerorts kräftige Gewitter und Starkregen. Von Westen her ziehen die Unwetter demnach mit teils starkem Wind über Deutschland hinweg.



Der Osten bleibt dabei noch weitgehend sonnig mit Höchsttemperaturen von bis zu 34 Grad. Im Norden und Westen dürften die Maximalwerte zwischen 25 und 30 Grad liegen. Erst in der Nacht verlagern sich die Gewitter dann auch in den Osten und Südosten des Landes.