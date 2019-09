Chinesische Feuerwehrleute bei Löscharbeiten. Symbolbild

Quelle: Guo Quan/epa/dpa

Bei einem Feuer in einer Fabrik in Ostchina sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden verletzt, wie die Kreisregierung von Ninghai in der Provinz Zhejiang mitteilte. Das Unglück passierte am Sonntagmittag in der Fabrik der Firma Ruiqi, die Waren für den täglichen Gebrauch herstellt.



Nach gut eineinhalb Stunden sei das Feuer gelöscht worden. Es gebe keine Umweltbelastung im umliegenden Gebiet, teilten die Behörden weiter mit. Die Ursache des Feuers wurde nicht genannt. Die Ermittlungen laufen.