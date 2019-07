heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Bei einem Unfall mit einem Minibus mit Migranten sind in der osttürkischen Provinz Van mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 seien verletzt worden, sagte der Gouverneur Mehmet Emin Bilmez. Der Bus stürzte demnach im Bezirk Ipekyolu in ein Flussbett.



Die Nationalität der Migranten war zunächst unklar. Die Provinz Van liegt an der Grenze zum Iran. Über die Route gelangen Migranten aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch in die Türkei.