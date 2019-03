Militärfahrzeuge der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF).

Quelle: Aboud Hamam/dpa

Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben nach eigenen Angaben eine finale Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Der Kampf gegen die letzten verblieben IS-Kämpfer im ostsyrischen Baghus habe begonnen, sagte Adnan Afrin, ein Sprecher der SDF.



In den vergangenen Tagen seien alle Zivilisten aus dem belagerten Gebiet in Sicherheit gebracht worden, sagte Afrin. "Jeder, der sich jetzt noch in dem Gebiet befindet, wird als Feind angesehen."