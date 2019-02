Mindestens drei Tote nach Hauseinsturz in Pakistan.

Quelle: Fareed Khan/AP/dpa

Beim Einsturz eines dreistöckigen Wohngebäudes in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Vertreter des Bergungsteams außerdem bestätigte, wird befürchtet, dass sich unter den Trümmern noch weitere Tote befinden. Die Ursache ist noch unklar.



Der pakistanische Arbeitsminister Ghulam Murtaza Baloch sagte einem lokalen TV-Sender, dass in dem Gebäude rund 20 Menschen lebten. An dem Haus waren zuletzt Bauarbeiten durchgeführt worden.