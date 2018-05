"Wir haben an der Schule ein Vietnam-Komitee gegründet, wir haben alles zu dem Thema gelesen, was wir finden konnten", erinnert sich Goupil. Er fuhr mit Freunden nach Berlin, hörte die Reden des Studentenführers Rudi Dutschke. "Rudi Dutschke hat uns gezeigt, wie man Demos organisiert. Den Slogan ‘Ho Ho Ho Chi Min’ haben wir in Berlin gelernt", sagt Goupil und zieht ein Foto des deutschen Aktivisten hervor. Goupil lernte öffentlich zu reden. Polizei und Staatsgewalt wurden zum Feindbild. Und es kam immer wieder zu handfesten Prügeleien mit rechtsgerichteten Gruppen oder der Polizei.



Im März 1968 verwüsteten Studenten aus Protest gegen den Vietnam-Krieg ein American-Express-Büro in Paris und besetzten die Universität von Nanterre. Es war die Zeit, in der Daniel Cohn-Bendit, "le Dany rouge", zu einem der Wortführer der Studenten wurde. Am 3. Mai versammelten sich die Studenten zu einem Sit-in in der Universität Sorbonne - und die Polizei griff ein. Der Polizeieinsatz auf dem Unigelände war ein höchst ungewöhnlicher Akt, der die Wut der Studenten anstachelte und in einer wilden Straßenschlacht endete.