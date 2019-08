Die Vorfälle in der Golf-Region hatten zu massiven Spannungen geführt. Die US-Regierung stellte Deutschland und anderen europäischen Verbündeten kürzlich Pläne für eine Marinemission zum Schutz der wichtigen Schifffahrtsrouten in der Straße von Hormus vor und bat um Unterstützung. Die Bundesregierung stellte aber keine Beteiligung an einer US-Mission in Aussicht. Zwischenzeitlich schlug Großbritannien eine europäische Militärmission vor - davon ist nach dem Regierungswechsel in London aber keine Rede mehr. Ob die Bundesregierung sich nun um eine solche europäische Mission bemühen wird, ist offen.