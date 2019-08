Ein iranisches Schnellboot und ein britischer Öltanker. Archiv

Quelle: Hasan Shirvani/Mizan News Agency/dpa

Großbritannien wird an der US-Mission "Sentinel" (Wache) zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf teilnehmen. Das teilte das britische Verteidigungsministerium in London mit. Die Schifffahrt müsse vor ungesetzlichen Bedrohungen beschützt werden, so Verteidigungsminister Ben Wallace.



Außenminister Dominic Raab sagte, man setze trotzdem auf Deeskalation mit dem Iran. In den vergangenen Wochen waren in der Straße von Hormus Schiffe festgesetzt und angegriffen worden.