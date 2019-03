Ein Postzusteller fährt einen Streetscooter. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Post will in diesem Jahr mindestens 5.000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich schaffen. Ziel sei es, die Qualität der Zustellung auf der "letzten Meile" signifikant zu erhöhen. Das teilte das Unternehmen mit.



Zudem plant die Post, bundesweit weitere 500 Partner-Filialen und Paketshops sowie 1.000 zusätzliche Packstationen in Betrieb zu nehmen. Noch in diesem Jahr soll außerdem die Zahl der Elektrofahrzeuge vom Typ Streetscooter von 9.000 auf 15.000 erhöht werden.