Japan: Freispruch für Ex-Atommanager wegen Fukushima. Archivbild

Quelle: Uncredited/Tokyo Electric Power Co. via Kyodo News/AP/dpa

Achteinhalb Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima sind drei frühere Topmanager des verantwortlichen Kraftwerkbetreibers Tepco in einem Strafprozess freigesprochen worden. Das Bezirksgericht in Tokio befand die früheren Manager für nicht schuldig, wie japanische Medien meldeten.



Den drei Männern war vorgeworfen worden, Informationen über einen möglichen starken Tsunami ignoriert und Sicherheitsmaßnahmen unterlassen zu haben. Die Angeklagten hatten erklärt, dass der Tsunami unvorhersehbar gewesen sei.