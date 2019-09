Kanzlerin Angela Merkel und Chinas Premier Li Keqiang.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang will nach eigenen Worten das "Chaos" in Hongkong beenden. "Das wird im Rahmen der Gesetze geschehen", sagte er bei einer Pressebegegnung mit Kanzlerin Angela Merkel in Peking.



Er ging damit nicht direkt auf eine Frage nach einem möglichen militärischen Eingreifen ein. Allerdings wäre eine solche Intervention auch auf der gegenwärtigen Rechtsgrundlage möglich. Die Kanzlerin forderte alle Beteiligten auf, von Gewalt abzusehen. Eine Lösung müsse im Dialog gefunden werden.