Blick auf den Tegelberg. Archivbild Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei Unfällen in Bayerns Bergen sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Ein 51 Jahre alter Hüttenwirt wurde im Reintal von einem Eisgebilde begraben, das sich bei sommerlichen Temperaturen vom noch vorhandenen Lawinenkegel gelöst hatte.



Am Tegelberg in den Ammergauer Alpen stürzte ein 26-Jähriger etwa 150 Meter in die Tiefe, er starb noch an Ort und Stelle. Die Ursache für den Unfall an einem Klettersteig bei Schwangau konnte laut Polizei noch nicht abschließend geklärt werden.