Der brennende Baumarkt in Herten.

Quelle: -/TNN/dpa

Ein Feuer hat in der Ruhrgebietsstadt Herten große Teile des Zentrallagers eines Baumarkts zerstört. Der Brand war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen, der Einsatz dauerte heute Morgen noch an, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Es gab noch Nachlöscharbeiten.



Verletzt wurde niemand. Zu Spitzenzeiten waren fast 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Um an die Brandherde zu gelangen, wurden per Bagger mehrere Wände eingerissen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Dieseltank konnte die Feuerwehr demnach verhindern.