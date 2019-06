Angela Merkel zittert wieder, bekommt ein Glas Wasser gereicht.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Neun Tage nach ihrem Schwächeanfall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute wieder gesundheitliche Probleme gehabt. Bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht fing Merkel im Schloss Bellevue an, am ganzen Körper zu zittern.



Als sie sich anschließend bewegte, ging es ihr wieder besser. Merkel bekam ein Glas Wasser angeboten, trank allerdings nicht daraus. In Berlin war es diesmal nicht so heiß wie beim ersten Vorfall. Regierungssprecher Seibert sagte, Merkel gehe es gut.