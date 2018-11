Krankenhäuser stellen Kampagne zur Gesundheitspolitik vor Quelle: Federico Gambarini/dpa

Krankenhausaufenthalte in Deutschland werden immer teurer. In manchen Bundesländern überstiegen die durchschnittlichen Kosten pro Fall im Jahr 2017 erstmals die 5.000-Euro-Marke, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.



Insgesamt kostete die stationäre Versorgung 2017 rund 91,3 Milliarden Euro. Das waren 3,9 Prozent mehr als 2016. Umgerechnet auf die rund 19,4 Millionen stationär behandelten Patienten fielen pro Fall im Schnitt Kosten in Höhe von 4.695 Euro an - 4,4 Prozent mehr als 2016.