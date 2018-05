Bei dem Zugunglück in Aichach gab es zwei Tote. Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Zusammenstoß zweier Züge in Bayern sind am Abend zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Personen wurden verletzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. "Es gibt Schwerverletzte und auch Leichtverletzte", sagte ein Sprecher. Der Unfall passierte einige hundert Meter vor dem Bahnhof in Aichach.



Den Angaben der Bahn zufolge war gegen 21:20 Uhr ein Güterzug mit einem Personenzug der Bayerischen Regiobahn auf der Strecke Ingolstadt-Augsburg kollidiert. Die Strecke wurde gesperrt.