Inflation im Euro-Raum sackt auf 0,8 Prozent ab. Archivbild

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Inflation in der Euro-Zone ist so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr. Trotz der jahrelangen lockeren Geldpolitik zogen die Verbraucherpreise im September nur um 0,8 Prozent zum Vorjahresmonat an, wie Eurostat mitteilte. Damit entfernt sich die Teuerung im Euro-Raum weiter von der Zielmarke der EZB von zwei Prozent.



Wenige Wochen vor dem Ende der Amtszeit von Notenbankchef Mario Draghi liegt sie auf dem niedrigsten Niveau seit November 2016. Im August hatte die Teuerung bei 1,0 Prozent gelegen.