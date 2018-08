Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will im Sommer kommenden Jahres zu einem Mittelmeer-Gipfel in der Hafenmetropole Marseille einladen. Es gehe darum, "den Faden einer Mittelmeerpolitik" wiederaufzunehmen, sagte Macron in Paris vor Diplomaten seines Landes.



Er erinnerte an das Vorhaben von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy, der im Juli 2008 mit einem großen Gipfel in Paris eine Union für den Mittelmeerraum gegründet hatte. Diese Union versank aber in politischer Bedeutungslosigkeit.