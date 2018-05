Spaniens Ministerpräsident Rajoy ist unter Druck. Archivbild Quelle: César P.Sendra/Pool Moncloa/dpa

Das spanische Parlament wird nach Medienberichten Ende der Woche über den Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Mariano Rajoy debattieren und abstimmen. Die Sitzungen in Madrid würden am Donnerstag und Freitag stattfinden, berichtete die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE).



Die sozialistische Oppositionspartei hatte den Antrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys konservative Volkspartei (PP) eingebracht.