Robert O'Brien kritisierte Deutschland. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Deutschland sollte nach Ansicht des Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump harte Sanktionen gegen den Iran beschließen. Er könne nicht verstehen, wieso Deutschland unbedingt mit dem Iran Handel treiben wolle und "den Mullahs in Teheran gegenüber so freundlich eingestellt" sei, sagte Robert O'Brien der "Bild".



Er forderte "umfassende Sanktionen" gegen den Iran, um Teheran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Es müsse darum gehen, ein dauerhaftes Abkommen etwa über Atomenergie auszuhandeln.