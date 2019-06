Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Europäische Union will beim G20-Gipfel in Japan keine Abschlusserklärung akzeptieren, die beim Thema Klimaschutz hinter vorherige Erklärungen zurückfällt.



"Ich denke, dass wir eine starke Erklärung zum Klimawandel brauchen", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Auftakt des Spitzentreffens der großen Wirtschaftsmächte in Osaka. Er könne deswegen keine Verwässerung der Erklärung des G20-Gipfels im vergangen Dezember akzeptieren.