Prototypen von Grenzmauern in San Diego.

Quelle: Daniel Ochoa De Olza/AP/dpa

Inmitten des Streits mit den Demokraten über die Grenzmauer zu Mexiko plant US-Präsident Donald Trump eine Rede an die Nation und eine Reise in die Grenzregion. Trump kündigte via Twitter seine TV-Rede für Dienstagabend zur besten Sendezeit an. Das Thema werde die Lage an der Grenze sein.



In den USA tobt seit Monaten ein Streit zwischen Trumps Republikanern und den Demokraten. Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen und begründet dies mit der nationalen Sicherheit.