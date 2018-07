Pakistanische Streitkräfte bewachen den Ort eines Anschlages. Quelle: Abdul Haseeb/AP/dpa

Bei dem schwersten Anschlag in Pakistan seit mehr als einem Jahr sind in der Südprovinz Baluchistan 128 Menschen getötet worden. Das sagte der Gesundheitsminister der Provinz. Außerdem seien mehr als 130 Menschen verletzt worden.



Das Attentat hatte einer Wahlkampfveranstaltung der Baluchistan Awami Partei gegolten. Auch der Kandidat der Partei für die Parlamentswahlen am 25. Juli sei unter den Todesopfern. Sowohl der IS als auch eine Gruppe der Taliban reklamieren die Tat für sich.