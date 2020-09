Die "Sea-Watch 3" im Mittelmeer. Archivbild

Quelle: Felix Weiss/Sea Watch/dpa

119 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff "Sea-Watch 3" sind im süditalienischen Tarent an Land gegangen. Das twitterte die Organisation Sea-Watch. Laut Onlinemedien nahmen Sicherheitskräfte, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Ehrenamtliche die Ankömmlinge, darunter 40 unbegleitete Minderjährige, in Empfang.



Sie sollten in verschiedene Aufnahmezentren gebracht werden. Zur Aufnahme der Asylsuchenden hatten sich vorab Deutschland, Frankreich, Irland und Portugal bereit erklärt.