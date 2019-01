Wintereinbruch in Bayern.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Bahnreisende sollten in Bayern Geduld mit sich bringen: Der starke Schneefall behindert den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen von München. Verbindungen im Allgäu und zum Beispiel Richtung Garmisch-Partenkirchen sind gesperrt.



"Wir sind seit der Nacht mit allen verfügbaren Kräften vor Ort, um die Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Grund für die Sperrungen sind Bäume, die in Gleise und Oberleitungen gefallen sind.