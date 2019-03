Der letzte Dambruch löste eine verheerende Schlammlawine aus.

Quelle: Rodney Costa/dpa

Rund zwei Monate nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine im Südosten Brasiliens mit mehr als 200 Toten droht in der Gegend erneut ein Damm zu bersten. Einem unabhängigen Prüfer zufolge sei die Stabilität des Sul Superior Damms an der Gongo Soco Mine kritisch, erklärte der Bergbaukonzern Vale.



Das Anheben auf die höchste Risikostufe drei führte bereits zu Evakuierungen. Die Stufe bedeute, dass die "drohende Gefahr" eines Dammbruchs bestehe, sagte Flavio Godinho vom Zivilschutz dem Sender Globo.