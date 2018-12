Acht Tote in China bei der Entführung eines Busses. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei der Entführung eines Busses in China gibt es Medienberichten zufolge nun acht Tote. Ein Mann hatte demnach einen Bus entführt und war in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden acht Menschen getötet und 22 weitere verletzt. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.



Der mit einem Messer bewaffnete Mann steuerte den Bus in der Stadt Longyan in die Menschenmenge. Die Polizei identifizierte den mutmaßlichen Täter als einen 38-Jährigen aus Longyan. Er wurde festgenommen.